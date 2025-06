San Giovanni, l’arcivescovo Tasca richiama Genova a unità e responsabilità

È un invito alla corresponsabilità quello lanciato dall’arcivescovo Marco Tasca durante i Vespri solenni nella Cattedrale di San Lorenzo per la festa di San Giovanni Battista, patrono della città e dell’arcidiocesi di Genova. Nel suo discorso alla città, pronunciato davanti a una chiesa gremita, l’arcivescovo ha posto l’accento su tre emergenze: povertà, lavoro e solitudine. Un appello a tutti — istituzioni, Chiesa, cittadini — a non delegare, ma a farsi carico del bene comune.

Emergenze sociali – «A Genova sono 30 mila le persone in povertà assoluta», ha ricordato Tasca citando i dati della Caritas Diocesana. A preoccupare è anche il progressivo impoverimento del ceto medio, stretto tra il caro vita e l’erosione del potere d’acquisto. L’emergenza abitativa è un altro nodo: «In città si registrano 2 mila richieste di sfratto, in gran parte per morosità. Le persone che chiedono aiuto sono spesso anziane vedove con pensioni minime».

Giovani esclusi – Tasca ha poi richiamato l’attenzione sui Neet, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano, e sulle criticità del mercato del lavoro, sulle madri sole e, più in generale, sul tema della persone che vivono in solitudine, non solo gli anziani ma anche i giovani.

Appello alla comunità – Il messaggio finale dell’arcivescovo è un richiamo all’impegno condiviso: «Occorre lavorare in squadra, come già fanno volontari, operatori sanitari, insegnanti, associazioni. Serve una società dove l’inclusione e l’assistenza non siano eccezioni, ma parte della cultura quotidiana».

Partecipazione e tradizione – La solenne celebrazione è proseguita con la tradizionale processione dell’Arca delle ceneri di San Giovanni Battista verso il Porto Antico, seguita dalla benedizione del mare e dei marinai. Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Parole istituzionali – «La solennità di San Giovanni Battista patrono della città è stata, come ogni anno, molto partecipata e sentita dai genovesi – ha dichiarato Bucci – La processione che ha accompagnato le reliquie fino al mare e la benedizione al porto hanno rappresentato un altro momento importantissimo per Genova e per la Blue Economy che continua a garantire ricchezza e costante sviluppo alla città».

