San Desiderio: crolla un muraglione. Nessun ferito

A causa delle forti piogge cadute nella notte, in via Ettore Bisagno, a San Desiderio, è caduto un muraglione. Per rimuovere le pietre dal manto stradale è stato imposto il senso unico alternato in via delle Nasche. La frana non ha causato nè feriti nè danni a auto. Al lavoro Polizia Locale e Vigili del Fuoco

