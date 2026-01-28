Cornigliano, coppia di anziani condannata per rogo causato da un cero votivo

Avevano lasciato acceso un lumino in casa per la Commemorazione dei defunti e si erano addormentati, senza accorgersi che proprio da quella candela sarebbe partito un incendio. Per l’episodio, avvenuto lo scorso 3 novembre in via San Giovanni d’Acri a Cornigliano, marito e moglie di 70 anni hanno patteggiato una condanna a cinque mesi e dieci giorni, con pena sospesa, per incendio colposo.

Il rogo aveva provocato l’evacuazione di un intero edificio, costringendo allo sgombero circa 30 persone. Una di loro era stata trasportata in ospedale per aver inalato fumo. Secondo la ricostruzione, le fiamme si sarebbero propagate dal lumino a una cesta di vestiti in camera da letto. I vigili del fuoco, intervenuti nella notte con venti operatori e otto mezzi, avevano impiegato circa otto ore per domare l’incendio e consentire il rientro dei residenti.