Incendio al Cep: possibile causa un rudimentale sistema di riscaldamento

Attimi di paura, nel quartiere del Cep, dove un incendio si è propagato in un appartamento di edilizia residenziale pubblica. Una donna di circa sessant'anni è stata ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il palazzo è stato subito presidiato dai carabinieri, mentre i vigili del fuoco erano impegnati nelle operazioni di spegnimento. Possibile che la causa dell'incendio sia stata quella di un tentativo maldestro di attivare un sistema rudimentale di riscaldamento.

