Sestri Ponente: furibonda rissa in un bar. Tre arresti e un ferito

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 26enne di fuori provincia, un 27enne e un 45enne, entrambi del posto, per rissa, violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, il 45enne è stato arrestato anche per lesioni personali aggravate.

Questa notte i tre uomini, all’interno di un bar, hanno ingaggiato una lite per futili motivi finita alle vie di fatto fuori dal locale, con schiaffi, pugni e lancio di sedie e tavolini di plastica. Il fatto è accaduto in via Ginocchio a Sestri Ponente.

Gli agenti dell’U.P.G.S.P. e del Commissariato Cornigliano intervenuti li hanno separati, ma i tre hanno proseguito la loro condotta violenta, opponendo resistenza all’identificazione e minacciando e oltraggiando gli operatori. Il 45enne ha provocato lesioni, con prognosi di 7 giorni, ad un operatore.

I tre, già noti, sono stati anche denunciati per oltraggio a Pubblico Ufficiale e sanzionati amministrativamente per ubriachezza , il 26enne deferito, altresì, per rifiuto indicazioni sulla propria identità.

