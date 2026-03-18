Genova, grave incendio in una pizzeria di Vesima. Nessun ferito, cause da accertare

Un grave incendio ha colpito la pizzeria Pomò, situata in via Pietro Paolo Rubens, nella zona del lido di Vesima. Le fiamme si sono sviluppate per motivi che restano ancora da chiarire, generando immediata preoccupazione tra i presenti e i residenti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, mentre la strada statale Aurelia è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. La circolazione è stata ripristinata solo al termine dell’emergenza.

La segnalazione al 115 è arrivata quasi subito, ma il rogo si era già rapidamente esteso all’interno del locale. Per un certo periodo si è temuto il peggio, con il sospetto che potessero esserci persone intrappolate all’interno. I pompieri, giunti in forze, hanno lavorato intensamente sia per domare l’incendio sia per verificare la presenza di eventuali dispersi.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo le 21.30: fortunatamente, l’allarme è rientrato e non risultano feriti né dispersi. Tuttavia, i danni materiali sono molto gravi: il locale è stato completamente devastato, avvolto da fiamme alte e ben visibili anche a distanza.

Le cause dell’incendio restano al momento sconosciute. Saranno gli accertamenti della squadra di polizia giudiziaria, che interverrà a emergenza conclusa, a fare luce sull’accaduto e a stabilire se si sia trattato di un evento accidentale. Sul posto erano presenti anche gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale.

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