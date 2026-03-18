Genova, rapporto sessuale in cambio di Xanax e detenzione di materiale pedopornografico. Bufera su educatore di comunità

Un’indagine partita da alcuni messaggi sospetti ha portato alla luce una vicenda complessa e delicata, culminata in un processo a carico di un educatore di comunità di 35 anni, accusato di induzione alla prostituzione minorile, cessione di stupefacenti e detenzione di materiale pedopornografico.

Al centro dell’inchiesta c’è il rapporto con una ragazza di appena 15 anni, conosciuta tramite l’app di incontri Badoo. Secondo la ricostruzione della Procura di Genova, dopo uno scambio di chat i due si sarebbero incontrati di persona e l’uomo avrebbe ottenuto un rapporto sessuale offrendo in cambio dello Xanax, un potente ansiolitico. Per gli inquirenti, il trentacinquenne avrebbe approfittato della condizione di fragilità della giovane.

A far emergere il caso sarebbero stati gli assistenti sociali che seguivano la minorenne, insospettiti da alcune conversazioni. La ragazza è stata poi ascoltata in incidente probatorio, confermando — secondo l’accusa — la proposta di uno scambio tra farmaco e prestazione sessuale.

Le verifiche si sono estese all’abitazione dell’uomo, nel ponente genovese, dove durante una perquisizione gli investigatori hanno rinvenuto nel computer circa 1.884 foto e 168 video di natura pedopornografica. Non solo: all’arrivo delle forze dell’ordine, il 35enne si sarebbe barricato in casa per diverso tempo, rifiutando inizialmente di aprire e successivamente di fornire il codice PIN dei dispositivi; uno dei telefoni risultava inoltre completamente resettato.

Nel frattempo, l’uomo si è dimesso dalla comunità in cui lavorava. In una prima fase era stato sottoposto agli arresti domiciliari, poi revocati dal Tribunale del Riesame.

La prossima udienza è fissata per il 28 maggio.Poi scoccherà l'ora della sentenza.

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