Genova, scappa dalla finestra per evitare controllo della guardia di finanza: uomo in fin di vita

Un tentativo disperato di fuga si è trasformato in un grave incidente questo pomeriggio in via Prè, dove un uomo di 35 anni ha rischiato la vita dopo essere precipitato da una finestra.

Secondo le prime ricostruzioni, il trentacinquenne, di nazionalità senegalese, si trovava all’interno di uno stabile nel momento in cui è scattata un’operazione della Guardia di finanza mirata al contrasto della contraffazione. L’arrivo dei militari, impegnati nei controlli al piano inferiore, avrebbe generato agitazione e spinto l’uomo a tentare una fuga improvvisa.

Nel tentativo di sottrarsi ai controlli, avrebbe cercato di uscire passando dalla finestra, ma qualcosa è andato storto. Durante la manovra, infatti, non sarebbe riuscito a superare completamente il davanzale, perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto per circa cinque metri.

L’impatto è stato violento e le sue condizioni sono apparse subito critiche. I soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente sul posto, prestando le prime cure e trasportandolo d’urgenza all’ospedale San Martino.

Attualmente l’uomo è ricoverato in gravi condizioni e lotta tra la vita e la morte. Le autorità stanno ora cercando di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto, mentre proseguono gli accertamenti legati all’operazione condotta nello stabile.

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