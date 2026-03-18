Incidente fra tir sull'A26: conducente incastrato fra le lamiere, grave al San Martino

Questo pomeriggio si è verificato sull’Autostrada A26, nel tratto tra il bivio con la Autostrada A10 e Masone, un tragico sinistro stradale che ha visto come protagonisti due camion. Nello schianto uno dei due conducenti è rimasto incastrato fra le lamiere e al momento non risulta cosciente, è stato per questo portato d'urgenza all'ospedale San Martino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i mezzi di emergenza, incluso l’elisoccorso. Il traffico si è accumulato tra il nodo A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone: troviamo code tra Arenzano e il bivio con la A26 verso Genova. La società concessionaria Autostrade per l'Italia segnala circa 4 chilometri di coda lungo la tratta. Le condizioni mediche del ferito non sono ancora chiare, nè lo sono le dinamiche dell'accaduto.

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