Nervi, pino pericolante: passeggiata interdetta nel tratto all'altezza del Castello
di Redazione
GENOVA - Il Comune di Genova, a seguito del sopralluogo tecnico di questo pomeriggio condotto insieme ad Aster sull’imponente pino domestico (Pinus pinea) situato nei pressi del Castello di Nervi, sulla passeggiata “Anita Garibaldi”, ha deciso, a titolo precauzionale, la messa in sicurezza dell’area circostante con il contestuale transennamento della stessa.
Di conseguenza, in attesa di ulteriori valutazioni tecniche, il tratto di passeggiata posto all’altezza del Castello di Nervi, così come indicato nell’immagine allegata, risulterà momentaneamente interdetto al transito pedonale in entrambe le direzioni.
