Osiglia: un metro di neve sul monte Settepani

Ha raggiunto il metro di altezza la neve caduta nella notte nell'entroterra di Savona sul monte Settepani nel Comune di Osiglia in Val Bormida durante l'allerta nivologica arancione diramata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal). Si tratta di una delle prime cime alpine alta 1.375 metri sopra il livello del mare che si incontrano a partire dal Colle di Cadibona in direzione ovest. Registrati 17 centimetri di neve a Urbe (Savona), 15 a Triora (Imperia) e 9 a Dego (Savona). Segnalate nella notte deboli nevicate sull'autostrada A7 Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone senza disagi al traffico. Autostrade per l'Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

L'allerta per neve su versanti padani del ponente ligure è terminata stamani alle 8, mentre l'allerta gialla per neve sui versanti padani del levante ligure è prevista sino alle 10 di oggi mercoledì 28 gennaio.

