Sampierdarena, parcheggi sempre più rari: Telenord racconta i disagi per il quartiere
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
La difficoltà nel trovare posti auto incide sulla vivibilità del quartiere e sull’attività economica delle vie più frequentate
A Sampierdarena la carenza di parcheggi sta diventando un problema quotidiano per residenti e commercianti. La difficoltà nel trovare posti auto incide sulla vivibilità del quartiere e sull’attività economica delle vie più frequentate.
In studio con Katia Gangale, il vicepresidente del CIV Ville Storiche Rocco Pinto, spiega a Telenord le richieste e le proposte dei commercianti per migliorare la situazione.
In collegamento da Sampierdarena con Anna Li Vigni, Paola Maresca e Lisanna Bertacchini, rappresentanti delle attività locali, raccontano i disagi di chi ogni giorno deve fare i conti con la sosta impossibile e le ripercussioni sul lavoro.
