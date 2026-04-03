Sampierdarena, controlli della polizia locale: 21 identificati e sanzioni per droga e alcol

Ventuno persone identificate e sette provvedimenti tra droga e alcol: è il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia locale a Sampierdarena nell’ambito dell’operazione “Largo raggio”.

Operazione – L’intervento si è concentrato in una delle aree più sensibili del quartiere, con l’obiettivo di contrastare situazioni di degrado e illegalità diffusa. Gli agenti hanno proceduto all’identificazione di 21 persone presenti nella zona.

Provvedimenti – Sette le misure adottate: tra queste, segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti e sanzioni legate alla violazione delle ordinanze sul consumo di alcol in spazi pubblici.

Controlli – L’attività non si è limitata alle persone. Gli operatori hanno infatti esteso le verifiche anche a negozi e locali della zona, con accertamenti di tipo amministrativo e annonario. L’obiettivo era garantire il rispetto delle norme a tutela dei consumatori e della concorrenza. Diverse le irregolarità emerse nel corso delle ispezioni.

Strategia – «Queste operazioni sono il segno tangibile di una strategia che non ammette zone franche. Non ci limitiamo a gestire l’ordinario – ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – andiamo a colpire dove ci sono le criticità, rispondendo colpo su colpo al degrado e all’illegalità».

Presidio – L’intervento rientra in un piano più ampio di controllo del territorio basato su una presenza costante e visibile delle forze di polizia locale, con l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti e intervenire in modo mirato nelle aree più problematiche.

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