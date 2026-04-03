Genova, accoltellamento dopo una lite in discoteca: fermati due 19enni

Sono due giovani di 19 anni, uno di origine tunisina e l’altro albanese, i principali sospettati dell’accoltellamento avvenuto la scorsa notte nei pressi di una discoteca del centro di Genova. Nei loro confronti è stato disposto un fermo, eseguito dalla squadra mobile sotto il coordinamento della Procura.

La vittima, un ragazzo italiano di 21 anni, è stata colpita con una coltellata alla schiena che ha provocato la perforazione di un polmone. Attualmente è ricoverato all’ospedale Villa Scassi e non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le ricostruzioni, l’aggressione sarebbe nata dal furto di una collanina ai danni di un amico della vittima all’interno del locale. Da lì è scaturita una lite, inizialmente fatta di spintoni, schiaffi e pugni, proseguita poi all’esterno. In quel momento i due sospettati avrebbero ottenuto un coltello da una terza persona, tuttora in fase di identificazione.

Le indagini sono state rapide grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno documentato alcune fasi dell’aggressione. Durante le perquisizioni effettuate ieri sera, gli investigatori hanno trovato nelle abitazioni dei due gli abiti indossati la sera precedente e l’arma utilizzata, di cui uno dei due, già noto alle forze dell’ordine, aveva cercato di disfarsi. Il fermo è stato disposto anche per il rischio di fuga.

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