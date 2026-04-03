Genova, arrestato il presunto autore dell'aggressione al marittimo irlandese in piazza delle Erbe

Le immagini raccolte dagli investigatori mostrano una scena di estrema brutalità: l’aggressore si accanisce sulla vittima già a terra, colpendola ripetutamente alla testa con una paletta di ferro, un oggetto normalmente usato per la raccolta dei rifiuti e lasciato incustodito nella zona della movida. L’uomo colpito, incapace di difendersi, implora pietà mentre subisce almeno quattro violenti colpi.

Il ferito, Kian Boyd G., 25 anni, originario di Dublino e impiegato da anni come marittimo su yacht nel Mediterraneo, è sopravvissuto per puro caso. Trasportato d’urgenza in condizioni critiche al policlinico San Martino di Genova, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico: i medici gli hanno applicato una placca in titanio per contenere una grave frattura cranica. È rimasto a lungo tra la vita e la morte, in prognosi riservata.

Dopo giorni di indagini, i carabinieri del nucleo operativo di Genova Centro hanno identificato e arrestato il presunto responsabile principale: Walid Msolli, 44 anni, cittadino tunisino con un passato complicato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe partecipato all’aggressione insieme ad altri complici, attualmente ricercati. Il pestaggio sarebbe scaturito da un precedente tentativo di rapina, al quale la vittima aveva cercato di opporsi.

Assistito dal suo legale, Msolli ha negato ogni coinvolgimento diretto nella rapina, sostenendo di essere intervenuto solo in un secondo momento, dopo essere stato chiamato da alcuni connazionali. Tuttavia, nei suoi confronti è stato ipotizzato il reato di tentato omicidio aggravato, e la magistratura ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendolo socialmente pericoloso e incapace di controllare la propria violenza.

Un elemento decisivo per le indagini è rappresentato dalle numerose telecamere di sorveglianza presenti nel centro storico, che hanno permesso agli investigatori di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare rapidamente il sospettato. Durante una perquisizione nella sua abitazione, gli inquirenti hanno trovato abiti compatibili con quelli ripresi nei video e sequestrato l’arma utilizzata nell’aggressione, sulla quale verranno effettuati accertamenti scientifici.

La vittima, risvegliata dal coma farmacologico, potrà fornire ulteriori dettagli utili alla ricostruzione dell’accaduto. Le sue condizioni restano comunque molto gravi, sebbene l’intervento chirurgico sia stato determinante per salvarne la vita.

L’episodio si è verificato nel cuore della notte, quando i due marittimi, arrivati da pochi giorni a Genova e imbarcati su uno yacht attraccato al Porto Antico, sono stati avvicinati da un gruppo di persone. Dopo un primo contatto, gli aggressori avrebbero spruzzato spray urticante sui loro volti per stordirli e tentare il colpo. Nonostante le ferite, i due sono riusciti ad allontanarsi e a chiedere aiuto.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente: il giovane irlandese è stato trovato in condizioni disperate, intubato sul posto e trasportato in codice rosso in ospedale. Anche il suo collega, un ventenne sudafricano, è rimasto ferito, ma ha riportato solo lesioni lievi.

Le indagini proseguono senza sosta per individuare gli altri responsabili e chiarire ogni aspetto di una vicenda segnata da una violenza definita dagli stessi magistrati come “inaudita”.

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