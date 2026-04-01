Imperia, tre incendi: in azione canadair ed elicotteri

Notte di lavoro per i soccorritori nell’entroterra imperiese, dove tre incendi boschivi sono divampati in diverse aree della provincia. Le operazioni di spegnimento sono in corso, con l’impiego di mezzi aerei per contenere le fiamme.

Roghi – I primi due incendi interessano le alture di Gavenola, frazione di Borghetto d’Arroscia, e la zona del colle San Bartolomeo nel comune di Aurigo. Un terzo fronte si è sviluppato nell’area di Camporosso, lungo la strada degli Olandesi, nell’entroterra di Ventimiglia.

Interventi – Sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco affiancate da volontari della protezione civile. Per i roghi più estesi è stato richiesto il supporto aereo, con l’impiego di canadair ed elicotteri per arginare l’avanzata delle fiamme e limitare i danni alla vegetazione.

Situazione – Al momento non risultano persone coinvolte né abitazioni direttamente minacciate dagli incendi. Tuttavia, l’attenzione resta alta a causa delle condizioni ambientali che potrebbero favorire la propagazione del fuoco.

Cause – Sono in corso accertamenti per chiarire l’origine dei tre incendi. Non si esclude alcuna ipotesi, mentre le autorità monitorano costantemente l’evoluzione dei fronti attivi.

Monitoraggio – Le operazioni proseguiranno anche nelle prossime ore, con l’obiettivo di mettere sotto controllo tutti i focolai. La priorità resta la sicurezza del territorio e la tutela delle aree boschive coinvolte.

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