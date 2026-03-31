Genova, incendio in via Gandin: ferita un'anziana, abitazione inagibile

GENOVA - I Vigili del Fuoco sono intervenuti con la squadra del distaccamento Mario Meloncelli, una dalla sede centrale e l'autobotte e l'autoscala per un incendio sviluppatosi in una abitazione sita al quinto piano di via Gandin. Aprendo la porta, hanno trovato riversa al suolo una donna anziana ed hanno provveduto a metterla in luogo sicuro e rianimarla.

La persona è stata consegnata alle cure del 118 che l'ha portata al pronto soccorso. Ingenti i danni a tutta l'abitazione che risulta inagibile.

Sul posto anche il funzionario di guardia VF, Polizia Locale e Carabinieri.













Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.