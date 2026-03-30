Sestri Ponente, incidente stradale smaschera un giro illecito di stupefacenti: arrestato 32enne

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino tunisino di 32 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento degli agenti dell’U.P.G.S.P. è scaturito da un incidente stradale avvenuto in via Arrivabene, dove un’auto a noleggio ha urtato violentemente un veicolo in sosta, per poi allontanarsi senza fermarsi.

Attraverso accertamenti, gli operatori sono risaliti all’intestatario del mezzo, domiciliato in via dei Sessanta insieme ad altri coinquilini. Alla porta si è presentato il 32enne, apparso fin da subito nervoso per la presenza della Polizia.

Insospettiti dal forte odore riconducibile a sostanze stupefacenti proveniente dall’abitazione, gli agenti hanno effettuato una perquisizione. All’interno della camera dell’uomo sono stati rinvenuti 26 grammi di cocaina, circa 370 grammi tra hashish e cannabis, materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e 4.200 euro in contanti.

Il materiale è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato. Successivamente è stato condotto presso la Casa Circondariale di Marassi, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida.

Resta salva la presunzione d'innocenza sino a sentenza definitiva.

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