Genova: nuovo arresto per spaccio di droga in pieno centro storico

Un uomo senegalese, classe 1999, è stato arrestato dalla Polizia locale con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio mirato alla repressione di questo tipo di reati, gli agenti hanno notato un cittadino italiano acquistare droga in vico degli Indoratori.

L’acquirente è stato fermato e trovato in possesso di tre dosi di eroina, mentre lo spacciatore ha cercato di fuggire prima di essere bloccato dagli operatori. Accompagnato negli uffici di polizia, l’uomo è stato trovato con denaro ritenuto provento dello spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare in via Fillak ha portato al rinvenimento di un’ingente somma di denaro e di materiali utilizzati per il confezionamento della droga.

L’arresto è stato convalidato e, per l’uomo, è stato disposto il divieto di dimora a Genova e provincia. Si ricorda che tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.