Genova: incendio in un appartamento al quinto piano, anziana salvata dai vigili del fuoco

Momenti di paura nel pomeriggio in via Gandin, a Marassi dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al quinto piano di un edificio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con più squadre, tra cui quella del distaccamento Mario Meloncelli, unità dalla sede centrale, oltre ad autobotte e autoscala. Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno trovato un’anziana riversa a terra: immediatamente soccorsa, è stata stabilizzata e rianimata.

La donna è stata poi affidata al personale del 118, che l’ha trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

L’incendio ha causato gravi danni all’appartamento, che è stato dichiarato inagibile. Sul posto presenti anche il funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

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