Incendio al PS del San Martino, ambulanze dirottate: situazione tornata alla normalità dopo due ore

GENOVA - Un principio di incendio al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova la scorsa notte con tanto fumo divampato in una sala. Non ci sono stati feriti e i pazienti presenti sono stati subito trasferiti nella cosiddetta camera calda. La centrale del 118 si è mobilitata per dirottare le ambulanze in arrivo agli ospedali Galliera di Carignano e Villa Scassi di Sampierdarena sino a quando la situazione non è stata risolta.

L'incendio è stato spento dopo circa due ore e la maggior parte dei malati è stata riportata in pronto soccorso, dove l'attività è ripresa regolarmente.

Ancora incerta la dinamica, anche se dalle prime ricostruzioni sembra che il fuoco possa essere stato appiccato da un paziente stesso alla barella dove si trovava.

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