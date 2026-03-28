Sestri Ponente, lite tra migranti fa scoprire un dormitorio abusivo

Una lite fra migranti fa scoprire un dormitorio abusivo in un edificio della parrocchia Natività di N.S. Gesù Cristo nel quartiere di Genova Sestri Ponente. Dormitorio che, secondo alcuni ospiti, sarebbe stato gestito dal parroco che nel frattempo se ne è andato ed è stato sostituito in via temporanea dal vicario episcopale Andrea Parodi.

La vicenda risale alle scorse settimane quando alcuni residenti della zona hanno iniziato a segnalare ai carabinieri una lite tra alcune persone. Quando i militari sono arrivati hanno scoperto che nell'edificio abitavano 30 persone: intere famiglie con minori, migranti, indigenti. Edificio che però era in condizioni fatiscenti e pericolanti. E' partita così la segnalazione alla Asl e agli uffici del Comune che sabato scorso hanno deciso di intervenire con i vigili del fuoco. La struttura è stata chiusa e interdetta mentre i 30 ospiti sono stati ricollocati in strutture idonee grazie alla fondazione Auxilium e ai servizi sociali. Ma alcuni migranti hanno segnalato alle forze dell'ordine che in realtà loro avrebbero pagato dai 400 ai 500 euro al parroco per stare lì. Segnalazione che potrebbe trasformarsi in denuncia e, di conseguenza, in indagine. La Curia ha però giocato d'anticipo e a fine 2025 l'arcivescovo di Genova Marco Tasca ha nominato monsignor Andrea Parodi, economo diocesano e vicario episcopale per gli Affari economici e per il servizio della carità, come amministratore della parrocchia "a seguito della rinuncia presentata dall'ultimo parroco" per provvedere "a una regolamentazione dell'uso della struttura collegata alla chiesa".

"Tutti gli ospiti - dice Parodi - sono stati ricollocati in strutture idonee e le famiglie con minori sono state temporaneamente ospitate in locali diocesani, mentre gli sono stati indirizzati verso soluzioni individuate dai servizi competenti, inclusa l'accoglienza alberghiera temporanea".

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