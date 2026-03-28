Cabanne, anziano cade da muretto e muore

Un uomo di 77 anni è morto dopo essere caduto da un muretto a Cabanne, nel comune di Rezzoaglio, nell'entroterra genovese. L'anziano, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, è uscito a fare una passeggiata. Si è poi seduto sul muretto e, forse per un malore o per un movimento brusco, è caduto all'indietro sbattendo la testa. Nonostante l'intervento del personale della Croce rossa e dell'elicottero dei vigili del fuoco, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

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