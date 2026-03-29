Cade e muore dopo lite col fidanzato, per i parenti non fu incidente e chiedono processo: si decide su archiviazione

Si sono opposti alla richiesta di archiviazione i familiari di Evelinndel Moori Chamorro, peruviana di 30 anni, morta a settembre dopo essere caduta dal sesto piano nella tromba delle scale dell'edificio dove viveva, in salita superiore della Noce nel quartiere San Martino. La donna era precipitata dopo avere litigato con il compagno, Marlo Stephano V. C., di due anni più grande. Il pubblico ministero Giuseppe Longo aveva chiesto l'archiviazione dopo che dalle indagini non era emersa la responsabilità di terzi. Per i parenti (assistiti dall'avvocato Paolo Costa), invece, occorre indagare ancora perché non si sarebbe trattato di un incidente. Il giudice Elisa Campagna ha fissato l'udienza il prossimo 17 aprile per valutare se archiviare il caso o disporre altri accertamenti.

L'uomo era stato indagato per omicidio preterintenzionale. Lui si era sempre difeso, tramite gli avvocati Chiara Mariani e Luca Barontini, dicendo di non avere fatto nulla, e che la fidanzata era caduta da sola, dopo averlo minacciato di buttarsi se non fosse rientrato in casa. La richiesta di archiviazione della Procura era arrivata dopo gli accertamenti medico legali e le indagini degli agenti della squadra mobile genovese, da cui non erano emerse responsabilità dell'uomo. Si sarebbe trattato, per il pm, di un incidente. Per i parenti, però, andrebbero fatti altri accertamenti sulla dinamica della caduta a loro avviso incompatibile con un incidente o con un gesto volontario.

Il compagno aveva spiegato di essere uscito dall'appartamento, in salita superiore della Noce nel quartiere San Martino, dopo aver litigato perché la donna lo stava picchiando. "Lei è uscita di casa e mi ha detto 'se non torni mi butto'", aveva spiegato agli investigatori. Poi, secondo il suo racconto, sarebbe inciampata e caduta nella tromba delle scale morendo sul colpo.

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