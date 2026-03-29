Genova, controlli nei locali: estintori scaduti e musica troppo alta, tre esercenti sanzionati

Tre locali di Genova Cornigliano sono stati multati la scorsa notte nel corso di controlli congiunti tra polizia, polizia locale e vigili del fuoco. In un locale di via Nicolò D’Aste sono stati identificati undici clienti con precedenti e riscontrate diverse irregolarità, tra cui volume della musica troppo alto, mancanza di punteggi sull’autorizzazione, estintori scaduti e impianto elettrico non a norma.

In un’associazione culturale di vico Alberto di Bozzolo, invece, la polizia locale ha sanzionato il titolare con 200 euro per la diffusione di musica oltre l’orario consentito. I vigili del fuoco stanno approfondendo la verifica della metratura dei locali e della regolarità della SCIA. Infine, in un locale di via San Giovanni D’Acri alcuni avventori non risultavano iscritti al circolo e mancava la relazione dell’impianto acustico, per cui è stata elevata una multa di mille euro. Anche in questo caso i vigili del fuoco hanno rilevato l’assenza del nulla osta relativo alla metratura dei locali.

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