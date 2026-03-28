Genova, violenta rissa in piazza delle Erbe: giovane gravissimo

Un nuovo episodio di violenza scuote le notti del centro storico genovese. Nelle ore tra le due e le tre, un giovane di circa vent’anni è rimasto gravemente ferito dopo un pestaggio avvenuto nei pressi di piazza delle Erbe, uno dei principali punti della movida cittadina.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da una lite tra coetanei rapidamente degenerata: dagli spintoni si sarebbe passati all’uso di spranghe, con il ragazzo colpito più volte. Nonostante le numerose chiamate ai soccorsi, il ferito, alla vista delle ambulanze, si sarebbe allontanato dal luogo dell’aggressione, pur in condizioni già critiche.

Il giovane è stato successivamente individuato nei pressi di molo Giano da una pattuglia dei carabinieri, mentre vagava in stato confusionale e con evidenti segni di percosse. Era in compagnia di un amico al momento del ritrovamento.

L’intervento dei sanitari è stato tempestivo: il ragazzo è stato intubato sul posto e trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino. Le sue condizioni risultano serie, con un importante trauma cranico e diverse lesioni e contusioni localizzate all’addome e al torace. Le cause esatte dell’aggressione restano ancora da chiarire.

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