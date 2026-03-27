Genova, gatto disperso da due giorni nei vicoli ritrovato dalla Polizia locale

È stato ritrovato dalla Polizia locale un gatto disperso da due giorni all’interno di un vano tecnico di un edificio del centro storico. La proprietaria aveva tentato ogni canale di ricerca senza successo, fino all’intervento degli agenti.

Un commissario e un agente, dopo la segnalazione, hanno concentrato le ricerche sui possibili spostamenti dell’animale, privilegiando i piani alti degli edifici della zona. Il gatto, una volta messo in sicurezza, è stato restituito immediatamente alla legittima proprietaria.

«Un intervento che testimonia non solo la sensibilità, ma anche la profonda conoscenza del territorio e la professionalità della Polizia Locale, capace di risolvere con successo anche le situazioni più delicate a tutela dei cittadini e dei loro compagni a quattro zampe», ha commentato l’assessora alla Polizia locale e Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi.

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