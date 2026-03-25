Pra, operazione "Largo Raggio": mobilitate 20 unità operative per contrastare il degrado urbano

Prosegue l’azione di presidio e tutela del territorio della Polizia Locale di Genova. Ieri, nell’ambito dell’operazione “Largo Raggio” prevista dal Piano per la Sicurezza Urbana 2026, gli agenti hanno condotto un servizio straordinario di controllo nel municipio VII Ponente, in particolare nella delegazione di Pra’, tra piazza Rapisardi, via Cialli, via Fusinato, piazza Lerda e zone limitrofe. Nell’operazione sono state impegnate circa 20 unità operative.

Nel corso del servizio sono stati effettuati 66 controlli, tra persone e veicoli, con particolare attenzione al rispetto delle ordinanze comunali e alla tutela del decoro urbano. Sono state, inoltre, svolte attività di pattugliamento orientate alla sicurezza stradale. L’operazione si è sviluppata attraverso pattugliamenti dinamici e verifiche mirate nelle principali aree di aggregazione.

"L’attività rientra nei servizi previsti dal Piano per la Sicurezza Urbana 2026 ed è stata finalizzata a rafforzare la presenza sul territorio, prevenire fenomeni di degrado urbano e rispondere alle segnalazioni dei cittadini – spiega l’assessora alla Sicurezza urbana, Arianna Viscogliosi – Le operazioni Largo Raggio, fortemente volute dalla nostra amministrazione, intervengono, in maniera ancora più puntuale ed efficace, in quelle situazioni di degrado urbano, che incidono in modo importante anche sulla percezione della sicurezza urbana e che spesso segnalate anche dai cittadini".

All’esito dei controlli sono state accertate 5 violazioni di ordinanze comunali riconducibili a comportamenti contrari al decoro urbano, con conseguente applicazione delle sanzioni previste.

Durante l’attività è stata inoltre individuata, in via Pra’, un’area interessata dalla presenza di un accampamento abusivo. Gli operatori hanno proceduto all’identificazione delle persone presenti e sono state avviate le attività per il ripristino dello stato dei luoghi.

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