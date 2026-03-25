Sanremo, intervento provvidenziale: detenuto salvo grazie a un agente

Un agente della Polizia Penitenziaria ha salvato ieri pomeriggio la vita a un detenuto nordafricano nel carcere di Valle Armea a Sanremo, evitando un tentativo di suicidio in cella. L’uomo stava tentando di impiccarsi quando l’agente è intervenuto tempestivamente, rimuovendo il laccio dal collo del detenuto. Determinante anche l’aiuto del compagno di cella, mentre poco dopo gli infermieri hanno prestato le cure necessarie.

Secondo le prime ricostruzioni, il gesto del detenuto sarebbe legato alla volontà di essere trasferito in un altro istituto penitenziario.

A raccontare l’accaduto sono Vincenzo Tristaino e Giuseppe Giangrande, rispettivamente segretario nazionale e provinciale del SAPPE, che hanno evidenziato la prontezza e la professionalità dell’agente, per il quale è proposta la concessione di una lode.

Sulla vicenda interviene anche Donato Capece, segretario generale del SAPPE, sottolineando le criticità del sistema penitenziario: “Gli agenti operano spesso in emergenze complesse, con carceri che diventano improvvisati ospedali psichiatrici. Senza personale esperto, molte problematiche vengono sottovalutate e ricadono sugli agenti”.

Capece evidenzia che il personale penitenziario svolge quotidianamente funzioni di primo soccorso, medico, infermiere, psicologo e mediatore culturale, senza poter sostituire le carenze del sistema sanitario penitenziario. “Servono interventi concreti per rafforzare il personale medico e psicologico, prevenire gesti estremi e garantire supporto agli operatori, spesso sottoposti a forte stress”.

Il SAPPE conclude sottolineando che solo investendo nella prevenzione e nel benessere psicofisico dei detenuti sarà possibile alleggerire il carico di lavoro degli agenti della Polizia Penitenziaria.

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