Genova, nuova spaccata delle "banda del tombino". Colpita attività in vico della Scienza
di c.b.
Nel cuore del centro storico si è verificato un nuovo episodio di criminalità ai danni della Locanda Spinola, situata in vico della Scienza.
Il furto è avvenuto intorno alle 4 del mattino, sul lato dell’attività che si affaccia su via della Maddalena. I malviventi, per introdursi all’interno, hanno distrutto la vetrata del locale, probabilmente utilizzando un tombino come ariete.
Una volta entrati, i ladri hanno sottratto il denaro presente in cassa, ancora in fase di quantificazione, e un tablet impiegato dal personale per la gestione delle ordinazioni.
Sul caso stanno lavorando le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per avviare le indagini. Non si tratta di un episodio isolato: già lo scorso anno il ristorante era stato preso di mira dalla cosiddetta “banda del tombino”.
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