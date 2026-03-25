Scossa di terremoto tra Liguria e Toscana, nessun danno: monitoraggio della protezione civile

LA SPEZIA - Un terremoto di magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4 è stato registrato questa mattina, mercoledì 25 marzo, con epicentro a Fosdinovo, tra le province di Massa-Carrara e La Spezia, come rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita anche in Liguria, in particolare nello Spezzino.

La sala operativa della Protezione Civile della Regione Liguria si è immediatamente attivata, avviando le verifiche e contattando i Comuni nel raggio di 20 km e i Vigili del Fuoco.

Al momento non si registrano conseguenze legate all’evento sismico.

Nei Comuni di Castelnuovo Magra, Sarzana, Arcola, Ameglia, Bolano, Vezzano Ligure, Lerici, Calice al Cornoviglio, La Spezia e Riccò del Golfo sono in corso sopralluoghi e verifiche sugli edifici pubblici. In via precauzionale, in diversi casi è stata disposta l’evacuazione delle scuole, con controlli strutturali in corso.

Sono stati inoltre contattati i sindaci di Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Follo, Portovenere e Beverino.

Il monitoraggio proseguirà anche nelle prossime ore.

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