Genova, donna redarguisce due ragazze che sputano per terra e viene colpita da uno schiaffo

Un episodio di violenza improvvisa ha scosso Corso Italia, trasformando un semplice richiamo al rispetto delle regole civiche in un’aggressione.

Nei pressi dell’incrocio con via Giordano Bruno, una donna di 57 anni stava tornando a casa dopo il lavoro quando ha notato due ragazze molto giovani che sputavano ripetutamente a terra, arrivando quasi a colpirla. Di fronte a quel gesto di inciviltà, la donna è intervenuta con un rimprovero, inizialmente pacato.

La situazione è però degenerata rapidamente: dalle parole si è passati a un acceso litigio, fino a quando una delle due giovani ha reagito con violenza, colpendo la 57enne con uno schiaffo. L’impatto ha fatto cadere la donna a terra, provocandole diversi traumi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: la donna presentava un trauma al ginocchio, epistassi e un possibile trauma addominale. Dopo le prime cure, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Le responsabili dell’aggressione non sono riuscite a fuggire: i Carabinieri, giunti rapidamente sul luogo, le hanno identificate e accompagnate in caserma per gli accertamenti e per chiarire la loro posizione in merito all’accaduto.

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