Droga nascosta tra abiti per bambini: sequestrati 5 chili di marijuana a Genova

Un carico di droga nascosto tra vestiti per bambini è stato intercettato dalla Guardia di finanza a Genova. Cinque chilogrammi di marijuana, provenienti dalla Spagna, sono stati sequestrati al termine di controlli mirati sulle spedizioni internazionali.

Controlli – L’operazione nasce da un’attività di analisi del rischio condotta dalle Fiamme gialle su diversi colli arrivati via terra. A destare sospetti sono state alcune incongruenze nella documentazione: i destinatari indicati risultavano inesistenti e il contenuto era descritto genericamente come “abbigliamento per bambini”.

Scoperta – All’apertura dei pacchi, i militari hanno trovato capi usati e contenitori in plastica. Tra magliette e pantaloncini erano però nascosti sacchetti sottovuoto contenenti marijuana, accuratamente occultati per eludere i controlli.

Traffico – Il sequestro si inserisce in un quadro più ampio di contrasto al traffico di stupefacenti. Solo nelle ultime settimane, operazioni simili hanno portato al recupero di ingenti quantitativi di droga, spesso nascosti con metodi sofisticati all’interno di oggetti di uso comune.

Precedenti – In un caso recente, sempre a Genova, erano stati scoperti oltre 37 chilogrammi di hashish e più di 2 chilogrammi di marijuana occultati in idropulitrici modificate per il trasporto illecito.

Valore – Secondo le stime, la droga sequestrata nel solo mese di marzo avrebbe potuto fruttare circa 420mila euro sul mercato illegale, confermando l’entità del fenomeno e l’interesse delle organizzazioni criminali.

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