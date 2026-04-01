Incendio nella notte a Sarzana, distrutto il tetto di una casa

Un incendio ha colpito nella notte il tetto di un’abitazione nella periferia di Sarzana. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno richiesto ore di intervento prima di essere completamente domate.

Intervento – L’allarme è scattato durante la notte, quando il rogo si è sviluppato sulla copertura di un edificio privato. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale, supportate dalla sede centrale della Spezia.

Fiamme – Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle condizioni meteo. Il vento ha infatti contribuito ad alimentare l’incendio, rendendo necessario un lavoro prolungato per circoscrivere e spegnere il rogo.

Operazioni – I pompieri hanno operato per diverse ore, riuscendo a mettere sotto controllo la situazione solo alle prime luci dell’alba. Le attività si sono concentrate sia sul contenimento delle fiamme sia sulla messa in sicurezza della struttura.

Bilancio – Non si registrano feriti né persone coinvolte. I danni, tuttavia, riguardano in modo significativo la copertura dell’abitazione, interessata direttamente dall’incendio.

Accertamenti – Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo. I vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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