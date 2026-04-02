Genova, altra morte in pizzeria: verifiche dei Nas sul prosciutto. Possibile intossicazione alimentare

Un decesso improvviso, avvenuto nel cuore della notte, ha dato il via a un’indagine per chiarire ogni possibile causa. Un uomo di 56 anni è morto poche ore dopo aver trascorso una serata apparentemente normale in una pizzeria insieme alla moglie, a Molassana, quartiere di Genova.

La Procura ha aperto un fascicolo e ha incaricato i carabinieri del NAS di svolgere tutti gli accertamenti necessari. Al centro delle verifiche c’è l’eventuale legame tra il pasto consumato — in particolare il prosciutto presente sulla pizza — e il malore fatale che ha colpito l’uomo durante la notte.

Sul corpo della vittima è stata eseguita l’autopsia, disposta dal sostituto procuratore Federico Panichi. Gli esiti degli esami medico-legali e tossicologici saranno determinanti per stabilire se il decesso sia riconducibile a una possibile intossicazione alimentare oppure ad altre cause. L’avviso è stato notificato sia ai familiari sia al titolare del locale, che ha avuto la possibilità di nominare un proprio consulente.

Nel frattempo, i militari del nucleo antisofisticazioni, guidati dal maggiore Gabriele Fabian, hanno effettuato un sopralluogo nella pizzeria, prelevando campioni del salume utilizzato. Il prosciutto, che a una prima verifica risultava conservato correttamente e nei termini di scadenza, sarà sottoposto ad analisi approfondite per individuare eventuali anomalie o sostanze potenzialmente pericolose.

Un elemento rilevante emerso nelle indagini riguarda anche la moglie della vittima, che dopo la cena ha accusato forti disturbi gastrointestinali, dai quali però si è successivamente ripresa. Inoltre, l’uomo soffriva già di una patologia cardiaca, circostanza che potrebbe aver avuto un ruolo determinante nell’esito tragico.

Gli investigatori sottolineano come l’inchiesta sia ancora nelle sue fasi iniziali e che al momento nessuna ipotesi può essere esclusa. Il caso si inserisce in un contesto delicato, a breve distanza da un altro episodio simile avvenuto nel quartiere della Foce, dove un uomo è deceduto dopo aver mangiato in un locale: anche in quell’occasione sono in corso verifiche per accertare eventuali collegamenti con un farmaco assunto dalla vittima.

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