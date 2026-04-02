Genova, giovane accoltellato nella notte in via XX settembre
di Claudio Baffico
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A distanza di pochi giorni dall’episodio violento avvenuto in piazza delle Erbe ai danni di un giovane irlandese, un nuovo fatto di sangue scuote il centro di Genova.
Nelle prime ore della notte, intorno alle 4, un ragazzo di circa vent’anni è stato vittima di un’aggressione con arma da taglio nella zona di via XX Settembre. Il giovane è stato colpito con diversi fendenti al torace, riportando una ferita al polmone, ma è rimasto sempre cosciente durante i soccorsi.
Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, supportati dai volontari della Croce Bianca Genovese di Carignano e dall’automedica Golf 1. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito all’ospedale Galliera in codice giallo, segno di condizioni serie ma non considerate immediatamente critiche.
Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio e individuare eventuali responsabili, mentre cresce la preoccupazione per il ripetersi di episodi di violenza notturna nel cuore della città.