Genova, giovane accoltellato nella notte in via XX settembre

Nelle prime ore della notte, intorno alle 4, un ragazzo di circa vent’anni è stato vittima di un’aggressione con arma da taglio nella zona di via XX Settembre. Il giovane è stato colpito con diversi fendenti al torace, riportando una ferita al polmone, ma è rimasto sempre cosciente durante i soccorsi.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, supportati dai volontari della Croce Bianca Genovese di Carignano e dall’automedica Golf 1. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito all’ospedale Galliera in codice giallo, segno di condizioni serie ma non considerate immediatamente critiche.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio e individuare eventuali responsabili, mentre cresce la preoccupazione per il ripetersi di episodi di violenza notturna nel cuore della città.