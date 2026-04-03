Sampierdarena, nuova Operazione Largo raggio: identificate 21 persone ed adottati 7 provvedimenti per consumo di droga e alcol in luoghi pubblici

Controlli della polizia locale di Genova nel quartiere Sampierdarena nell'ambito dell'operazione Largo raggio. Sono state identificate 21 persone e adottati sette provvedimenti tra segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti e violazioni di ordinanze in materia di consumo di alcol in area pubblica.



Controllati anche locali e negozi della zona con verifiche amministrative e annonarie per garantire il rispetto delle norme a tutela dei consumatori e della corretta concorrenza. Diverse le irregolarità riscontrate.



"Queste operazioni sono il segno tangibile di una strategia che non ammette zone franche. Non ci limitiamo a gestire l'ordinario - dice l'assessora alla Polizia locale e alla sicurezza urbana Arianna Viscogliosi - andiamo a colpire dove ci sono le criticità, rispondendo colpo su colpo al degrado e all'illegalità".



L'operazione rientra in una più ampia strategia di presidio e prossimità attraverso una presenza visibile e costante sul territorio per rispondere alle esigenze di sicurezza dei residenti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.