La Spezia: smantellata una banda finalizzata ai furti in appartamento, indagate 13 persone

I Carabinieri del Comando Provinciale della Spezia stanno svolgendo dalle prime ore di questa mattina un'operazione, coordinata dalla Procura spezzina, nei confronti di un gruppo criminale operante da anni nel territorio ligure. Oltre 120 tra militari del Comando Provinciale della Spezia, dei reparti speciali tra cui i Sos del 2° Battaglione Carabinieri Liguria e 6° Battaglione Carabinieri Toscana, Api del Comando Provinciale di Genova, assieme al personale dei vari comandi provinciali interessati, stanno eseguendo otto misure cautelari e perquisizioni nelle province della Spezia, Torino, Massa Carrara, Prato, Pistoia, Lucca e Pisa - nei confronti di 13 indagati per associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di furti in appartamento.

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