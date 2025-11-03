Sampierdarena, commercianti in allarme a Telenord: “Tra lavori, parcheggi persi e degrado il quartiere soffre”

Focus di Liguria Live sulle difficoltà che stanno affliggendo il quartiere genovese di Sampierdarena, al centro dei lavori per i cosiddetti “quattro assi” e della nuova linea dei filobus.





In studio con Katia Gangale, Maurizio Gamberi, presidente del Civ Sampierdarena e della Federottica Genova e Provincia (Ascom–Confcommercio), ha denunciato una situazione “sempre più critica”: “Abbiamo perso oltre cento parcheggi tra via Sampierdarena e via Buranello. Il commercio locale è in ginocchio e anche i residenti non sanno più dove lasciare l’auto. Ci avevano promesso parcheggi di interscambio, ma non se n’è fatto nulla”.





I lavori, che proseguiranno anche sotto Natale, rischiano di penalizzare ulteriormente le attività: “Ogni fermata del bus spostata davanti ai portici significa fino al 30% in meno di incassi. Senza clienti, aumenta il degrado e diminuisce la sicurezza”.





Al microfono di Anna Li Vigni, inviata a Sampierdarena, i commercianti intervistati hanno confermato i disagi: meno parcheggi, meno autobus e clienti sempre più rari.





“Togliere i parcheggi – racconta Giovanni Belgrano, titolare di un negozio in via Buranello – significa togliere ossigeno ai piccoli negozi e favorire la grande distribuzione con i suoi mega-parcheggi”.





Alla mancanza di posti auto si aggiungono problemi di sicurezza e convivenza difficile. Gamberi ha ricordato che, nonostante la presenza dei presidi dei vigili, “la microcriminalità resta un problema serio”.





Il Civ chiede al Comune “più ascolto e meno decisioni calate dall’alto”, oltre a una distribuzione più equilibrata dei centri per minori sul territorio cittadino.





“Sampierdarena non può essere lasciata sola — ha concluso Gamberi — servono interventi concreti, più sicurezza, parcheggi e una vera visione di quartiere”.

