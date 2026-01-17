Sampdoria - Virtus Entella: le pagelle. La prodezza di Cherubini tra i pochi sorrisi
di Redazione
Voti e giudizi dei protagonisti della sfida pareggiata al "Ferraris" contro la Virtus Entella:
GHIDOTTI 6: si oppone bene alla rasoiata di Nichetti. Ordinaria amministrazione, fino al gol che non lo chiama particolarmente in causa.
HADZIKADUNIC 6,5: attento in difesa, non si limita al "compitino", ma cerca di rendersi utile anche in area avversaria.
ABDILGAARD 6: non commette particolari sbavature, ma da un giocatore del suo valore, sarebbe lecito attendersi più spirito di iniziativa.
VULIKIC 5,5: non appare mai sicuro, se la sbriga come può, senza cadere in errori clamorosi, ma spesso è in affanno.
DEPAOLI 5: partita da dimenticare. Perde Parodi sul gol subito, impreciso anche nei passaggi più semplici. Rischia grosso per una sbracciata nella ripresa.
CHERUBINI 7: il gol vale il prezzo del biglietto. Fondamentale per l'autostima, potrebbe essere stata la gara della svolta. La tecnica non si discute.
(Conti 5,5): dalle forze fresche sarebbe stato lecito attendersi un cambio di passo. Si adegua subito ai ritmi della gara.
ESPOSITO 5,5: condizionato da uno stato di forma precario, prova qualche giocata, ma ancora è lontano dai suoi standard. La barriera rimpalla una punizione velenosa.
(Barak 5,5): il suo contributo si limita a un paio di corner guadagnati nel finale.
HENDERSON 5,5: abbonato al cartellino giallo, accetta la lotta, ma non riesce ad emergere neanche sotto questo profilo.
IOANNOU 6: spinta a corrente alternata, ma fa intendere che da sinistra può sempre accadere qualcosa di interessante.
(Giordano 5,5): poco attento in alcuni disimpegni.
BRUNORI 5: si guadagna qualche fallo, svaria molto sul fronte offensivo, ma non si rende mai pericoloso.
(Cuni sv)
CODA 5: la squadra non lo supporta, ma lui questa volta non è nella serata giusta per estrarre dal cilindro il guizzo decisivo.
(Pafundi 6): non combina nulla di speciale, anche se negli ultimi assalti lascia intravedere una certa pericolosità.
ALL. GREGUCCI 5: una replica di partite già viste e riviste. Stesso approccio, stessa mancanza di gioco, stesso esito. Un cambio di modulo non garantisce risultati strabilianti, ma difficile possa andare peggio di così. Perchè non provare?
