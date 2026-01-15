Sampdoria - Virtus Entella: fischia Sacchi

Sarà Sacchi della sezione di Macerata l'arbitro di Sampdoria-Virtus Entella, gara in programma domani sera al “Ferraris” e valida per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B. La "squadra" arbitrale sarà completata dagli assistenti Vecchi di Lamezia Terme e El Filali di Alessandria, e dal quarto uomo Tremolada di Monza. Al Var agirà Giua mentre Avar è stato designato Cosso.

I precedenti della Samp con il fischietto marchigiano sono di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Ultimo incrocio, il k.o. interno contro il Pisa (0-1) della scorsa stagione.

