Sampdoria, vicino l'accordo per Victor Narro del Tarragona

La Sampdoria sarebbe pronta ad accogliere un nuovo innesto, il quarto del suo mercato estivo. Si tratterebbe di Víctor Narro, 26 anni, ala mancina in forza al Club Gymnastic de Tarragona, terza serie spagnola. Secondo quanto riporta la stampa iberica, l’accordo tra i due club per il trasferimento dell’esterno nativo delle Isole Baleari è in fase avanzata e potrebbe chiudersi nelle prossime ore, aprendo al giocatore le porte della Serie B.

Profilo – Narro era arrivato la scorsa stagione dal Club Deportivo Lugo per rinforzare l’attacco della squadra catalana, imponendosi come uno dei giocatori più incisivi. Schierato prevalentemente sulla fascia sinistra, ha collezionato nove assist e sei gol in 41 presenze, risultando decisivo nel reparto offensivo. Nonostante abbia ancora un anno di accordo con il club e la dirigenza del Tarragona non fosse intenzionata a cederlo, l’offerta economica presentata dalla Sampdoria e la determinazione del giocatore ad affrontare una nuova sfida hanno accelerato la trattativa.

Concorrenza – Nelle ultime settimane anche Andorra e Huesca avevano manifestato interesse per Narro, così come alcune società al di fuori della Spagna, ma il club blucerchiato avrebbe insistito maggiormente, proponendo un’offerta in linea con quella che aveva portato il Tarragona a cedere l'attaccante Antoñín Cortés, passato ai polacchi del Korona Kielce per circa 300.000 €.

Le altre trattative - Nel frattempo continua il lavoro della coppia Fredberg-Mancini per i filoni in entrata e in uscita. Sempre aperto il dialogo con il Pisa dopo il caso Beruatto, valutando le possibilità di trasferimento del difensore Adrian Rus in blucerchiato, ma anche del giovane trequartista Mattia Sala. Resta aperta la pista per Luigi Cherubini, frenato dal giudizio di Gian Piero Gasperini per una sua eventuale separazione dalla Roma, più complesso arrivare a Pafundi. L'Empoli sembrava in vantaggio sul club doriano nelle trattative con l'Udinese, ma nelle ultime ore Andrea Mancini sta provando il controsorpasso per arrivare il gioiellino dei friuliani.

