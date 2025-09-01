Sampdoria, undici giocatori dal mercato ma non c'è il bomber
di Sagal
Si è chiuso alle ore 20 di lunedì 1° settembre il calciomercato per i club italiani. Per la Sampdoria il numero magico è 11, come i giocatori arrivati durante questa sessione. Gli ultimi acquisti, proprio prima del gong, sono stati Antonin Barak (30 anni, centrocampista proveniente dalla Fiorentina) e Dennis Hadzikadunic (27 anni, difensore in forza all'Amburgo ma di proprietà del Rostov). Nessun bomber tra gli arrivi dell'ultimo minuto: a lungo trattato Andrea Belotti, l'attaccante del Como è finito al Cagliari. Stesso discorso per Manuel De Luca dalla Cremonese, una suggestione che è rimasta tale.
Di seguito il riassunto delle operazioni completate in entrata e in uscita:
|ARRIVI
|ETA'
|RUOLO
|PROVENIENZA
|Gaetan COUCKE
|27
|P
|svincolato
|Andrei COUBIS
|22
|D
|Milan Futuro
|Luigi CHERUBINI
|21
|C
|Roma
|Jordan FERRI
|33
|C
|svincolato
|Liam HENDERSON
|29
|C
|svincolato
|Oliver ABILDGAARD
|29
|C
|Como
|Marvin CUNI
|23
|A
|Rubin Kazan
|Victor NARRO
|26
|A
|Tarragona
|Simone PAFUNDI
|19
|A
|Udinese
|Antonin BARAK
|30
|C
|Fiorentina
|Dennis HADZIKADUNIC
|27
|D
|Amburgo
|PARTENZE
|ETA'
|RUOLO
|DESTINAZIONE
|Elia Tantalocchi
|21
|P
|Campobasso
|Nicholas Scardigno
|19
|P
|Virtus Verona
|Melle Meulensteen
|26
|C
|Go Ahead Eagles
|Ronaldo Vieira
|27
|C
|San Josè Earthquakes
|Samuel Ntanda
|20
|A
|Anderlecht
|Antonino La Gumina
|29
|A
|Inter U23
|Nikola Sekulov
|23
|A
|Carrarese
|Gennaro Tutino
|28
|A
|Avellino
|Simone Leonardi
|20
|A
|Catania
