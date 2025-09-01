Sampdoria, undici giocatori dal mercato ma non c'è il bomber

Si è chiuso alle ore 20 di lunedì 1° settembre il calciomercato per i club italiani. Per la Sampdoria il numero magico è 11, come i giocatori arrivati durante questa sessione. Gli ultimi acquisti, proprio prima del gong, sono stati Antonin Barak (30 anni, centrocampista proveniente dalla Fiorentina) e Dennis Hadzikadunic (27 anni, difensore in forza all'Amburgo ma di proprietà del Rostov). Nessun bomber tra gli arrivi dell'ultimo minuto: a lungo trattato Andrea Belotti, l'attaccante del Como è finito al Cagliari. Stesso discorso per Manuel De Luca dalla Cremonese, una suggestione che è rimasta tale.

Di seguito il riassunto delle operazioni completate in entrata e in uscita:

ARRIVI ETA' RUOLO PROVENIENZA Gaetan COUCKE 27 P svincolato Andrei COUBIS 22 D Milan Futuro Luigi CHERUBINI 21 C Roma Jordan FERRI 33 C svincolato Liam HENDERSON 29 C svincolato Oliver ABILDGAARD 29 C Como Marvin CUNI 23 A Rubin Kazan Victor NARRO 26 A Tarragona Simone PAFUNDI 19 A Udinese Antonin BARAK 30 C Fiorentina Dennis HADZIKADUNIC 27 D Amburgo

PARTENZE ETA' RUOLO DESTINAZIONE Elia Tantalocchi 21 P Campobasso Nicholas Scardigno 19 P Virtus Verona Melle Meulensteen 26 C Go Ahead Eagles Ronaldo Vieira 27 C San Josè Earthquakes Samuel Ntanda 20 A Anderlecht Antonino La Gumina 29 A Inter U23 Nikola Sekulov 23 A Carrarese Gennaro Tutino 28 A Avellino Simone Leonardi 20 A Catania

