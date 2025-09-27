Sampdoria: un brodino a Bari, il pari per 1-1 e il primo punto non risolvono la crisi

La Sampdoria ottiene il primo punto stagionale pareggiando a Bari, ma i problemi restano evidenti, soprattutto per l’allenatore Massimo Donati. Dopo un avvio di campionato difficile con quattro sconfitte contro Modena, Cesena, Sudtirol e Monza, questo pareggio potrebbe rappresentare un piccolo segnale di ripresa, anche se la squadra appare ancora in difficoltà. La partita inizia in modo negativo con due ammonizioni quasi evitabili per Cuni e Henderson nei primi minuti, seguite da un’altra per Depaoli al 19’. La prima vera occasione arriva per il Bari con un colpo di testa di Maggiore, mentre la Samp risponde con Benedetti che impegna Cerofolini. Al 27’ la Samp (foto gentilmente concessa da UC Sampdoria) passa in vantaggio grazie a una grande giocata di Pafundi e alla rete di Depaoli, ma la gioia dura poco: Moncini pareggia subito per il Bari con un colpo di testa su assist di Dickmann. Nel finale di primo tempo il Bari sfiora il sorpasso con Castrovilli, ma si va al riposo sull’1-1. Tatticamente la Samp cerca di confondere la difesa avversaria con i movimenti di Cuni, ma questa scelta lascia spesso vuota l’area di rigore. Nel secondo tempo la partita resta vivace: Dickmann continua a spingere sulla destra ma viene fermato da Benedetti, che viene poi ammonito. Al 53’ anche Dickmann del Bari riceve il primo giallo per i suoi. Al 56’ Pafundi ha un’occasione lanciato involontariamente da Verreth, ma calcia debolmente. Moncini e Dickmann tentano un’azione combinata senza successo, mentre al 62’ il Bari si fa vedere con Gytkjaer, che calcia fuori di poco. Poco dopo Pafundi cerca un cross per Cuni, ma l’azione viene fermata per fuorigioco. Al 65’ entrano Sibilli e Darboe nel Bari, mentre la Samp risponde con Bellemo e Venuti. Al 68’ Abildgaard resta a terra dopo una testata fortuita, ma rientra con una vistosa fasciatura. Al 75’ Cuni sfiora il gol con un tiro dal limite che sfiora il palo, mentre poco dopo Sibilli e Dorval creano pericoli ma Ghidotti respinge. Al 80’ entrano Coda e Barak per Pafundi e Depaoli. All’83’ Cuni conquista una punizione, ma l’azione non produce risultati. Un minuto dopo il Bari spreca una buona transizione per un passaggio sbagliato di Castrovilli, e la partita si chiude sul pareggio.





LA PARTITA

PRIMO TEMPO

5' Cuni prende il primo giallo, del tutto inutile, dopo che Marchetti aveva graziato Henderson. Ma lo scozzese prende il giallo al 7'. Punizione dal limite, Verreth calcia alto.

17' Primo cambio della partita, Vicari non ce la fa e al suo posto entra Pucino.

20' Bari vicino al gol. Sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva il colpo di testa di Maggiore che sfiora il palo alla sinistra di Ghidotti. C'è comunque corner per una deviazione di testa di Henderson.

26' Primo squillo del Doria, con Benedetti che chiama Cerofolini a un grande intervento.

27' GOL SAMPDORIA Grande giocata di Pafundi e Depaoli di mestiere realizza, sfruttando anche un'incertezza della difesa barese. 0-1

32' GOL BARI Pareggio immediato dei padroni di casa con il colpo di testa di Moncini sull'assist di Dickmann e la grande apertura di Verreth a lanciare l'esterno barese. 1-1

37' Il Bari sfiora il sorpasso, con palla recuperata da Dorval, Castrovilli è pronto alla conclusione ma calcia a lato.

42' Cuni mette dentro da sinistra, c'è Nikolau che devia in angolo anticipando Benedetti.



SECONDO TEMPO

47' Dickmann velocissimo a destra, bravo Benedetti ad arretrare e a rubare palla all'esterno biancorosso. Poco dopo proprio Benedetti è il quarto ammonito del Doria.

53' il primo giallo per il Bari è a carico di Dickmann.

56' Occasione Pafundi: Verreth tocca con la spalla, lanciando involontariamente Pafundi che si fa tutta la metà campo in velocità, ma calcia male e debolmente verso Cerofolini che para senza problemi.

58' Moncini prova a combinare con Dickmann, ma il suggerimento di ritorno è impreciso e la sfera termina comodamente tra le mani di Ghidotti.

62' Verreth avvia l’azione con una buona giocata, Castrovilli legge bene lo spazio e serve in verticale Gytkjaer, che conclude di sinistro a incrociare ma manca lo specchio della porta.

63' Pafundi tenta di creare pericoli con un cross insidioso dalla zona di centro-destra, ma l’azione sfuma: Hadzikadunic, che prova a deviare il pallone verso Cuni, viene pescato in posizione di fuorigioco. L'arbitro ferma tutto.

65' Dentro nel Bari i due ex doriani Sibilli e Darboe al posto di Maggiore e Gytkyaer, Bellemo e Venuti per Benedetti e Henderson.

68' Abildgaard perde molto sangue dalla ferita al capo dopo una testata fortuita con un barese. Rientra dopo con una vistosa fasciatura.

75' Occasione per Cuni. La Sampdoria riparte rapidamente in contropiede, la palla arriva all’attaccante che conclude dal limite dell’area: il tiro sfiora il palo alla sinistra di Cerofolini, ma non trova lo specchio. Esce Meroni per Burgio.

77' Ottima intesa tra Sibilli e Dorval, che arriva al tiro dopo uno scambio rapido, ma Ghidotti è reattivo e chiude bene lo specchio, deviando in corner.

80' Escono Pafundi e Depaoli, entrano Coda e Barak.

83' Cuni si procura una punizione interessante nella metà campo offensiva dopo un fallo commesso da Darboe. Sugli sviluppi nulla di fatto.

84' Il Bari spreca un'altra occasione in ripartenza: Darboe guida la transizione, ma l’intesa tra Castrovilli e Dickmann sulla sinistra non funziona. Un tacco impreciso vanifica l’azione, nonostante la difesa della Sampdoria fosse in affanno.

93' Sbaglia tutto Cuni che lanciato in contropiede si ferma e consente il recupero ai difensori baresi.

BARI-SAMPDORIA 1-1

RETE: 27' Depaoli, 32' Moncini.

BARI (3-4-2-1): Cerofolini, Meroni (76' Burgio), Vicari (17' Pucino), Nikolaou, Dickmann, Castrovilli, Verreth, Maggiore (65' Darboe) Dorval, Moncini, Gytkjaer (65' Sibilli). All. Fabio Caserta. A disposizione: Pissardo, Braunöder, Bellomo, Pagano, Gastón Pereiro, Partipilo, Rao, Antonucci. All. Caserta.

SAMPDORIA (3-4-2-1) : Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Vulikic; Depaoli (80' Barak), Abildgaard, Henderson (65' Bellemo), Ioannou; Pafundi (80' Coda), Benedetti (65' Venuti); Cuni. A disp. Ravaglia, Coucke, Coubis, Giordano, Conti, Ferri, Ricci, Narro. All. Donati.

ARBITRO: Marchetti. Assistenti Berti e Regattieri. IV ufficiale: Leone. Var: Guida.

NOTE: ammoniti Cuni, Henderson, Depaoli, Benedetti, Dickmann.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.