Sampdoria, ultras a Bogliasco prima della delicata sfida con la Juve Stabia
di red. sport
Dopo la conferenza stampa di Angelo Gregucci in vista della sfida tra Sampdoria e Juve Stabia, un gruppo di ultras blucerchiati ha chiesto di avere un confronto con la squadra, di lì a breve impegnata con la rifinitura pre gara. Da giorni ormai il centro sportivo "Gloriano Mugnaini" è controllato dalle forze dell'ordine, considerata la tensione che circonda il club per i risultati disastrosi (ultimo posto in classifica, una sola vittoria in 12 incontri) e la frattura ormai netta tra dirigenza e tifoseria. Circa 50 i tifosi presenti nella tarda mattinata di domenica, sotto lo sguardo dei Carabinieri a presidio.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Sampdoria, Gregucci: "Con la Juve Stabia dovremo raschiare il barile. Chi ha paura stia a casa"
23/11/2025
di Maurizio Michieli
Sampdoria, Albisetti: "Bilancio del club regolarmente certificato da società di revisione contabile"
20/11/2025
di Maurizio Michieli
Sampdoria, Lombardo ricorda Vialli: "Persona eccezionale, abbiamo condiviso le cose più belle"
20/11/2025
di Redazione
Sampdoria, il ds Mancini promette: "Rinforzi già disponibili per la prima partita di gennaio"
15/11/2025
di Simone Galdi