Sampdoria, ultras a Bogliasco prima della delicata sfida con la Juve Stabia

Dopo la conferenza stampa di Angelo Gregucci in vista della sfida tra Sampdoria e Juve Stabia, un gruppo di ultras blucerchiati ha chiesto di avere un confronto con la squadra, di lì a breve impegnata con la rifinitura pre gara. Da giorni ormai il centro sportivo "Gloriano Mugnaini" è controllato dalle forze dell'ordine, considerata la tensione che circonda il club per i risultati disastrosi (ultimo posto in classifica, una sola vittoria in 12 incontri) e la frattura ormai netta tra dirigenza e tifoseria. Circa 50 i tifosi presenti nella tarda mattinata di domenica, sotto lo sguardo dei Carabinieri a presidio.

