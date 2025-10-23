Sampdoria, Ulivieri: "Gregucci-Foti, la situazione è regolare"

"La situazione Gregucci-Foti alla Sampdoria è regolare, c'è un allenatore in prima e un altro che fa il collaboratore. Sono rimasto molto legato all'ambiente blucerchiato, anche se non sono mai diventato antigenoano come desideravano i tifosi perché per me il derby è tra San Miniato alta e San Miniato bassa...".

Così, con lo spirito che da sempre lo contraddistingue, Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione italiana allenatori ed ex tecnico della Samp, che portò in serie A nel 1982.

Ecco l'intervista completa per la quale ringraziamo il collega Enrico Baldini.





