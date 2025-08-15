Sampdoria: ufficializzati numeri maglia, il fatidico 10 ancora da assegnare

La Sampdoria ha ufficializzato i numeri di maglia per la stagione 2025/'26: una tabella che potrebbe far registrare modifiche in corso d'opera nell'ultima parte del mercato, sia in uscita che in entrata. Si va dal numero 1 del portiere Ghidotti al 92 di Leonardi, peraltro accreditato di cessione.

Queste le scelte dei giocatori arrivati dal mercato e pronti al debutto in blucerchiato, forse fin dalla prima gara di Coppa Italia lunedì 18 agosto al Picco della Spezia contro i bianchi locali: 4 Ferri, 7 Cuni, 16 Henderson e 70 Narro.

Nella configurazione classica dall'1 all'11, mancano tre maglie: la 2, la 3 e la 10. Soprattutto per quest'ultima, la casacca col numero che tradizionalmente contraddistingue il giocatore più tecnico e autorevole della rosa, c'è molta attesa. In tempi di immatricolazione fissa, il primo a portare il 10 fu Roberto Mancini, ormai trentadue anni fa.

