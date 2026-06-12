Sampdoria, ufficiale la nuova area sportiva: Branco nuovo ds, Ariaudo promosso direttore tecnico

La Sampdoria ha ufficializzato il nuovo assetto della propria area sportiva in vista della prossima stagione. Américo Branco sarà il nuovo direttore sportivo, mentre Lorenzo Ariaudo lascia il ruolo di team manager per assumere quello di direttore tecnico. Completano la riorganizzazione Mattia Stante come team manager e José Manuel Barbosa Alves come coordinatore dell’area scouting.

Ecco il comunicato del club blucerchiato:

L’U.C. Sampdoria annuncia di aver raggiunto un accordo con Americo Branco per la nomina a direttore sportivo, una volta espletate le necessarie formalità con la FIGC. Contestualmente, Lorenzo Ariaudo assumerà il ruolo di direttore tecnico del club, mentre Mattia Stante sarà il nuovo team manager. José Manuel Barbosa Alves sarà il coordinatore dell’area scouting.

Portoghese, 35 anni, dal 2014 Branco ha maturato un percorso professionale interamente dedicato alla direzione sportiva. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità presso Olhanense, Académica de Coimbra, Tondela e Fortuna Sittard.

Per Ariaudo, 37 anni, si tratta invece di un nuovo e significativo passo in avanti nel proprio percorso all’interno della società blucerchiata. Dopo dodici stagioni alla Juventus, con cui ha completato l’intero iter nel settore giovanile fino all’esordio in prima squadra, nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Cagliari, Sassuolo, Empoli e Frosinone. Dopo tre stagioni nel ruolo di team manager, durante le quali ha saputo distinguersi per professionalità e competenze, Ariaudo assume ora una posizione di maggiore responsabilità e si occuperà di coordinare il lavoro quotidiano della squadra e dello staff, facendo da raccordo tra le varie componenti dell’area tecnica.

Al suo posto come team manager subentra Mattia Stante, 35 anni. Laureato con lode in Economia, dopo aver iniziato la carriera dirigenziale a Ravenna, dal 2019 ha ricoperto il ruolo di team manager alla Ternana.

José Manuel Barbosa Alves, 36 anni, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Paços de Ferreira, prima di passare alle giovanili di Porto, Inter e Benfica. Nel corso della carriera da calciatore ha militato prevalentemente in Portogallo, ma ha avuto anche esperienze all’estero con lo Sheriff Tiraspol in Moldavia e con l’OFI Creta in Grecia. Dopo il ritiro ha intrapreso la carriera dirigenziale e di scouting, collaborando con il connazionale Américo Branco al Tondela e successivamente al Fortuna Sittard, dove è arrivato a ricoprire il ruolo di coordinatore dell’area scouting.

«Abbiamo lavorato senza sosta per riorganizzare la gestione sportiva in vista della nuova stagione – afferma Jesper Fredberg, CEO Football -. Con le nomine di Branco, Auriado, Stante e Barbosa Alves, stiamo apportando nuove competenze per assicurarci di essere sulla strada giusta verso il successo. Insieme getteremo le basi per gli anni a venire, a partire dalla nomina di un nuovo allenatore e da un ambizioso calciomercato estivo».

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