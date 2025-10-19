Sampdoria, ufficiale: Foti nuovo allenatore, Gregucci è il "tutor". C'è Nicola Pozzi, non Lombardo

La Sampdoria ha diffuso il seguente comunicato ufficiale:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Angelo Gregucci il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra.

Lo staff di Gregucci sarà composto, tra le altre, dalle seguenti figure: Salvatore Foti (allenatore in seconda) e Nicola Pozzi (collaboratore tecnico).

Il primo allenamento al “Mugnaini” di Bogliasco è previsto nel pomeriggio di domani, lunedì 20 ottobre.

Dunque, Salvatore Lillo Foti è di fatto il nuovo allenatore ma essendo sprovvisto del patentito avrà Angelo Gregucci come "tutor". Non c'è Attilio Lombardo tra i collaboratori, al suo posto Nicola Pozzi.

