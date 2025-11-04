Sampdoria, tre giorni in ritiro a Veronello per preparare la sfida di Venezia

Tre giorni di ritiro a Veronello (località Calmasino, frazione del comune di Bardolino in provincia di Verona) per preparare la partita di sabato alle 19,30 al "Penzo" contro il Venezia. Lo ha deciso la Sampdoria, che domani (mercoledì) si trasferirà in Veneto, anche per evitare l'incrocio a Bogliasco (presidiato dai Carabinieri) con qualche tifoso in vena di contestazioni.

Veronello è un bellissimo centro sportivo, dispone di cinque campi da calcio, sia in erba sintetica che naturale, due piscine.

Gregucci e Foti recuperano Jordan Ferri dopo la squalifica e dovrebbero convocare anche Pafundi, mentre più complicate nel breve periodo appaiono le situazioni di Ferrari e Pedrola. Non preoccupa Hazdikadunic, infortunatosi con il Mantova.

Sul piano disciplinare, Henderson è entrato in diffida.













